Juventus, oggi l'operazione di Emre Can. Rischio di un mese di stop

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione di Emre Can che stamattina, in un ospedale della sua Francoforte, finirà sotto ai ferri a seguito della scoperta di un nodulo tiroideo che necessità di essere asportato chirurgicamente. Attorno a lui - riferisce la rosea - prevale comunque ottimismo, anche se nell’ultima settimana è stato costretto a non allenarsi: il rischio è di fermarsi un mese.