© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi è previsto un aggiornamento telefonico tra il ds della Juventus Paratici e Jorge Antun, agente di Paulo Dybala. Il dirigente bianconero spiegherà al procuratore le ultime evoluzioni nelle trattativa con il Manchester United confermandogli che una soluzione in uscita andrà trovata visto che alla Juve non interessano i cori dei tifosi per la Joya ma i milioni che potrebbero arrivare dal suo addio e comunque la cessione di un giocatore che non fa più parte dei piani del club. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.