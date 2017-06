Juventus, oltre a Bernardeschi arriverà uno tra Keita e Douglas Costa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Federico Bernardeschi. La Juventus guarda al mercato dell'attacco e Massimiliano Allegri ha chiesto due rinforzi al club per il suo reparto avanzato. Detto del numero 10 della Fiorentina, il secondo nome sarà uno tra Douglas Costa e Keita Balde, con la trattativa con il Bayern Monaco che procede a rilento, mentre quella con la Lazio per il senegalese praticamente non esiste, anche se si deve registrare la volontà del giocatore di trasferirsi a Torino. A riportarlo è Tuttosport.