Juventus, ora il futuro di Pjanic è un enigma. L'ipotesi PSG può tornare di moda

vedi letture

La scelta di Sarri per il big match contro l'Inter, quella di escludere Miralem Pjanic, continua a far discutere. Il centrocampo Ramsey-Bentancur-Matuidi ha dato l'equilibrio tanto cercato nelle ultime settimane e l'interruzione della stagione rende il futuro del bosniaco un enigma in casa Juventus. La Gazzetta dello Sport sottolinea che negli anni scorsi si è parlato di Pjanic per il Real Madrid, per il Barcellona, addirittura per il Chelsea di Sarri, soprattutto per il PSG, che sembra la possibilità più ragionevole in caso di addio nel 2020.