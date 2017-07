Juventus, ora Kean può firmare. I dettagli del contratto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juve entra nel futuro e mette sotto controllo il bomber del domani: da oggi 1° luglio - secondo accordi presi due settimane fa - parte infatti il primo contratto da pro' del 17enne Moise Kean. Vista l'importanza dell’agente e le prospettive di crescita, la trattativa è stata tutt’altro che facile, ma si arriverà a un accordo per un triennale, massimo consentito per un giocatore minorenne. Il contratto verrà poi allungato di altri 2 anni quando il giocatore compirà i 18 anni. Stipendio? Circa 200 mila euro, poi ci sarà da trovare una destinazione cuscinetto in modo che Kean possa farsi le ossa per un anno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.