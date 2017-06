Juventus, Orsolini farà il ritiro con i bianconeri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto da Sky la Juventus non dovrebbe lasciar partire Riccardo Orsolini. Almeno non prima che il tecnico Massimiliano Allegri lo veda all'opera in ritiro. L'esterno d'attacco è reduce da uno splendido Mondiale Under 20 e non mancano le squadre interessate ad averlo in prestito.