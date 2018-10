Juventus, ottimismo per Mandzukic: potrebbe esserci già con l'Empoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Assente per infortunio all'Old Trafford, l'attaccante della Juventus Mario Mandzukic potrebbe presto tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Come riporta 'Tuttosport', il leggero infortunio alla caviglia potrebbe essere già risolto e non è escluso che il croato possa tornare abile e arruolabile già per il prossimo match di campionato contro l'Empoli.