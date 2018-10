Juventus, ottovolante: 8 vittorie su 8, come 88 anni fa

© foto di www.imagephotoagency.it

E' una Juventus che vola, quella nel segno dell'otto: otto, come le vittorie conquistate dalla Signora in altrettante partite, da qui all'avvio, tra campionato e Champions. Un numero che porta la squadra di Allegri a siglare l'ennesimo record, registrato solo una volta nel lontano 1930-31. Esattamente ottantotto anni fa, l'unica volta che i bianconeri furono in grado di centrare un ruolino simile. Altri tempi e calcio, senza dubbio, per un punteggio pieno che questa volta si è manifestato proprio contro la rivale più accreditata: il Napoli. La doppietta di Mandzukic e la rete di Bonucci allo Stadium hanno permesso di allungare sul collettivo di Ancelotti a +6: mai, dopo sette giornate di serie A, una squadra si era ritrovata con un distacco simile rispetto alla seconda. Altro giro, altro record.