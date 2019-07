Juventus, palla a De Ligt. L'obiettivo è chiudere entro una settimana

© foto di Imago/Image Sport

Dopo Ramsey, Rabiot e Buffon, obiettivo che si sposta su Matthijs De Ligt: la Juventus ha l'intesa con l'olandese e sta trattando a oltranza con l'Ajax. I dirigenti bianconeri proveranno a chiudere entro il raduno del 10 luglio (magari già per questo fine settimana), anche se l’olandese probabilmente si aggregherebbe al gruppo in seguito, essendo stato impegnato nella Nations League con la Nazionale. Per il cartellino serviranno 80 milioni, si discute su formula e percentuale dei bonus: il traguardo, rivela Tuttosport, è vicino e i bianconeri sono pronti a tagliarlo.