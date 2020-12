Juventus, Paratici a caccia della quarta punta: Llorente è un'idea, Pirlo stima lo spagnolo

Fabio Paratici si muove per regalare ad Andrea Pirlo un altro attaccante per completare il reparto. Come si legge sulle pagine di Tuttosport un nome è senza dubbio quello di Fernando Llorente. Il 35enne centravanti spagnolo è in uscita dal Napoli e gli azzurri, avendolo ingaggiato a parametro zero, sembrano disposti a liberarlo gratis pur di alleggerire il monte-stipendi. Il giocatore è stimato dalla dirigenza bianconera, dai senatori e da Pirlo anche dal punto di vista comportamentale. L'alternativa resta Olivier Giroud, anche se l'addio del francese al Chelsea non sembra più scontato come lo era qualche settimana fa.