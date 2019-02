Juventus, Paratici accelera per De Ligt. Si vuole evitare l'asta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport racconta che Fabio Paratici, responsabile dell’area Sport della Juventus, non s’è accomodato in un posto esclusivo della Johan Cruijff Arena per godersi banalmente la serata di Champions. Sul palcoscenico c’era Matthijs De Ligt, capitano degli olandesi nato nel ’99. L'olandese è stato al centro degli incontri tra il Paratici e l’entourage del nazionale olandese. Di chi cura gli interessi del centrale, ma anche di Paul Pogba e Moise Kean, l’attaccante italo-ivoriano che può seriamente entrare nella trattativa per De Ligt. Oltre al Barcellona (estremamente convinto di far giocare De Ligt e il neoblaugrana Frenkie De Jong assieme nella stagione 2019-20), ci sono Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, avvalorando il rischio di un’asta. Un’ipotesi poco o nulla gradita ai vertici del club bianconero: ecco perché Paratici sta accelerando ora, sfruttando i buoni rapporti già costruiti con la famiglia De Ligt e contando sull’ipotetico sì di Edwin Van der Sar.