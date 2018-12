Juventus, Paratici al lavoro per blindare Bentancur. Offensiva Barça

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stando al Corriere dello Sport oggi in edicola, la Juventus è al lavoro per blindare il proprio gioiello di centrocampo Rodrigo Bentancur, rivelazione di questi primi mesi di campionato. Paratici è in contatto con il Boca Juniors per cancellare la clausola che prevede un 50% della eventuale futura rivendita a favore del club argentino. La Juve vuole il controllo totale di un giocatore che è già parecchio ambito all'estero: si sono mosse Atletico Madrid e soprattutto Barcellona, con un'offensiva da 60 milioni di euro.