Juventus, Paratici annusa i colpi per rinforzare difesa e centrocampo

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adrien Rabiot è molto più che un desiderio di Fabio Paratici. Come lo è Matthijs de Ligt. Che – filtrano dalla Spagna – da qualche giorno sarebbe più lontano dalla fumata bianca con il Barcellona. Il modus operandi del direttore dell’area tecnica juventina è sempre lo stesso: profili giovani, di prospettiva, ma che hanno già dimostrato il loro valore e sono pronti per dare un contributo concreto accanto all’extraterrestre Cristiano Ronaldo. Ci si muove con cautela in questa fase, ma pronti a dare lo stacco definitivo e chiudere il cerchio con tempismo perfetto.

Rabiot potrebbe essere l’ennesimo colpo a parametro zero, dopo Aaron Ramsey che ha già salutato il Tottenham e firmato un ricco quadriennale con i bianconeri. Gli incontri con la mamma agente del centrocampista francese sono stati frequenti negli ultimi anni, questa volta però il ventiquattrenne sembrerebbe aver voglia di cambiare aria e lasciare davvero il PSG, come capitò due anni fa a Blaise Matuidi. Il centrocampista ha le caratteristiche (fisiche e tecnico) richieste da Massimiliano Allegri per rinunciare a Miralem Pjanic, per il quale potrebbero giungere diverse offerte importanti.

Per il difensore olandese, invece, entra in scena Mino Raiola, storico agente di Pavel Nedved e già in passato a nozze con Madama per affari niente male (da Pogba a Fernandes, all’ultimo asse per Wesley, tutti a zero). Con lui c’è da discutere anche il contratto di Moise Kean, in scadenza, che va blindato con il suo primo vero contratto milionario. Tra quelli che hanno buttato gli occhi sull’attaccante classe 2000, tra l’altro, c’è anche l’Ajax, che dalla cessione di de Ligt vuole realizzare un bel gruzzoletto. Situazioni da monitorare, mentre Paratici continua a tessere la sua tela con l’obiettivo di sempre: portare a casa i profili più forti alle migliori condizioni, e mettere a disposizione di Allegri (e di Ronaldo) una squadra con le carte in regola per puntare dritto alla finale Champions di Istanbul 2020.