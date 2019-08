Juventus, Paratici: "Cancelo? Seguivamo Danilo dai tempi del Santos"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d'inizio di Parma-Juventus, il ds bianconero Fabio Paratici ha parlato anche dello scambio col Manchester City Cancelo-Danilo: "I nostri calciatori si spostano solo per andare in grandissime squadre: c'è un novero di 9-10 squadre in Europa dove possono andare per stipendi, costi e status. Quando si presenta una di queste, a volte il calciatore è attratto: Cancelo ha dato il benestare, noi abbiamo sempre inseguito Danilo dai tempi del Santos, poi al Porto e al Madrid. Lo abbiamo ritenuto importante come Cancelo e per caratteristiche abbiamo ritenuto importante fare questa operazione".