Juventus, Paratici: "Con Allegri ottimo rapporto. Inter? Non è vero"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, prima del match col Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Siamo venuti a Napoli per fare la miglior prestazione possibile. E' prima contro seconda, speriamo sia un grande spot per il calcio italiano come lo è stato ieri Barcellona-Real Madrid per il calcio spagnolo.

Su Allegri: "Il suo futuro non è legato al risultato di una partita di Champions League o da uno scudetto, dopo la partita si vedrà col presidente, poi parleremo tutti insieme e capiremo il da farsi".

E' vera la voce Allegri-Inter? "Non credo, ma non è neanche il momento di parlarne. Questa deve essere una bella serata per il calcio, pensiamo alla partita, sul futuro poi si vedrà. Abbiamo tutti i giorni i confronti con l'allenatore, ma anche Agnelli e Nedved. Non c'è stato nessun confronto diverso, lo facciamo sempre perché siamo al centro sportivo. Il nostro rapporto è ottimo, le voci sono leggende metropolitane.

C'è molta più pressione? "La Juventus è un grande club, quindi le aspettative e le pressioni ci sono. Ce le mettiamo noi tutti i giorni da soli, quelle che mettono gli altri sono in più e non fanno la differenza. Noi abbiamo aspettative molto alte verso noi stessi. Cerchiamo di giocare tutte le competizioni per trovare la vittoria, ma ci sono anche le altre squadre che la pensano come noi".