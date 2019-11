Juventus, Paratici: "Con CR7 nessun problema, c'è grande feeling"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il chief football officer della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Atalanta: "Qui è sempre complicato venire a giocare. Innanzitutto per la squadra, il campo e il pubblico aiutano molto e saranno partite molto combattute".

Superato il post Juve-Milan per Ronaldo?

"Non c'è nessun problema tra di noi, il mister e Ronaldo. C'è grande feeling. Ieri si sono parlati e hanno deciso insieme, visto che ha un piccolo fastidio a gnocco che supporta dietro da 15 giorni, di continuare il percorso visto che questo problema gli ha impedito di allenarsi negli ultimi venti giorni

Anestetizzare l'Atalanta?

"Gioca a ritmi elevati ma nessuno sottolinea che gioca ad un livello tecnico elevato. Vedo che solitamente si sottolinea il fatto che abbia un ritmo sostenuto, che vadano molto al contrato. E’ vero ma mettono in mostra una qualità tecnica importante".

Avete mai pensato a Gasperini come allenatore?

"Onestamente no. La nostra scelta era Sarri e per fortuna siamo riusciti ad arrivare a lui".

Bonucci leader della Juventus.

"Il rinnovo è un segnale che abbiamo voluto dare a lui. Leo era uno dei capitani anche prima di andare al Milan. La cessione fu dolorosa ma siamo stati felici di riprenderlo. E’ un gran giocatore e incarna veramente lo spirito Juve".

Gosens profilo di alto livello? Sono giocatori validi sia lui che Hateboer. Dobbiamo dire che hanno un allenatore che valorizza questo tipo di calciatori. "Hateboer gioca nell'Olanda, Gosens si pensa ad un arrivo in Atalanta. De Roon non giocava in Nazionale ma da quando è all'Atalanta sì".

Il mercato?

"Abbiamo tre attaccanti ma abbiamo anche una batteria di trequartisti importanti. Possiamo giocare con due sistemi di gioco e direi che siamo coperti".