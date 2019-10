Juventus, Paratici: "Conte professionista, sarà una partita impegnativa"

© foto di Federico De Luca

Il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Inter: "Conosco bene Conte, un grande professionista e un bravissimo allenatore. Io sono da dieci anni alla Juve, abbiamo giocato più di 20 Inter-Juve ed è sempre una partita impegnativa. Al di là di chi c'è in panchina, ci sono tanti giocatori, per cui godiamoci lo spettacolo"".

La scelta di Dybala al posto di Higuain?

"Non è sorprendente. Dybala è il numero 10 della Juve, è un grande giocatore ed era appetito da grandi squadra. Higuain uguale, ha una media gol impressionante. Non c'è niente di strano".

La logica che ha portato Sarri a compiere questa scelta?

"Di queste cose se ne occupa Sarri, dovete chiedere a lui".

La crescita di De Ligt.

"De Ligt è un grande giocatore. Non dimentichiamoci che ha 19 anni, ogni tanto ci dimentichiamo di questo particolare. E' già un grande giocatore, sicuramente avrà una crescita, si sta adattando bene. Non credo sia un pensiero per noi".