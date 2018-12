© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dall'inizio della sfida con la Sampdoria: "Dispiace per Cuadrado, gli facciamo gli auguri di pronta guarigione. È un giocatore importante per noi, ma abbiamo una rosa che può supplire alla sua assenza. Spinazzola è a disposizione, sta recuperando. Ha dimostrato negli anni tutto il suo valore, per questo è da noi: è un giocatore da Juve".