Juventus, Paratici disposto a concedere la buonuscita a Higuain ma non l'intero ingaggio

vedi letture

Gonzalo Higuain è stato "liberato" pubblicamente da Andrea Pirlo alla prima conferenza stampa come nuovo allenatore della Juventus, ma non ha nessuna intenzione di lasciare per strada i 7,5 milioni di euro che avrebbe dovuto percepire nel corso della prossima stagione. Il giocatore vorrebbe andarsene con una buonuscita che copra il suo ingaggio rimanente ma la Vecchia Signora cercherà in tutti i modi di trovare una via alternativa. Paratici è disposto a parlare della buonuscita, purché su basi differenti rispetto alle richieste del Pipita e del fratello/agente Nicolas. A riportarlo è Tuttosport.