Juventus, Paratici e un weekend che si preannuncia bollente: il punto sulle cessioni

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, pur avendo accelerato per Federico Chiesa, tanto da essere decisamente ottimisti per il suo arrivo, per Paratici sarà un weekend di fuoco per provare a completare altre cessioni oltre quella di Rugani. Khedira è il caso più spinoso visto che sta rifiutando qualsiasi tipo di accordo anche per la rescissione. Douglas Costa è corteggiato da Qatar e Cina, ma visto che il mercato in questi paesi chiude dopo rispetto all'Europa, non ci sono situazioni calde per il brasiliano. Anche De Sciglio è un esubero visto che è entrato in concorrenza addirittura col giovane Frabotta. Il problema è che la Roma si è defilata e non ci sono acquirenti in vista. Per completare l'acquisto di Chiesa, dovranno tornare i conti: è questa la sfida principale per i dirigenti bianconeri.