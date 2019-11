Juventus, Paratici: "Ecco perché nell'estate 2018 Higuain andò via"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan: "Pochi gol? Ci sono anche i periodi della stagione dove analizzare queste cose. Abbiamo tirato tanto in porta, l'importante è creare le occasioni poi i gol arriveranno".

Higuain?

"E' sempre stato uno dei primi tre centravanti del mondo, sta facendo quello che ci aspettiamo da lui e siamo felici. E' un bravissimo ragazzo oltre ad essere un grandissimo calciatore. Deve solo continuare così".

Higuain ha dimostrato grande attaccamento alla Juventus. In estate non ha mai preso offerte in considerazione.

"Ci sono opportunità di mercato sia in entrata che in uscita. Gonzalo aveva intenzione di stare qui. Alla fine della stagione precedente non era tanto convinto di sé stesso, da lì è nata la decisione di darlo al Milan. Quest'anno invece era convinto di restare e abbiamo deciso di confermarlo".

Cuadrado ha rinnovato?

"Non è ancora del tutto ultimato ma siamo molto vicini".

