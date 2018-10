Juventus, Paratici: "I campo ci sono i migliori giocatori del mondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici, dirigente sportivo della Juventus, è intervenuto prima della sfida contro il Manchester United. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Questo è uno stadio magnifico, tra due squadre che sono in forma.

"Sarà una grande serata di Champions League. Questo è uno stadio storico magico per il calcio, un campo perfetto. In campo ci saranno i giocatori migliori del mondo, sarà una partita".

È stato accolto con un applauso.

"Io caratterialmente sono schivo, ma ringrazio i tifosi. Sentiamo il loro affetto ovunque, stasera sono in 4.000. Mi sento di dirgli grazie per quello che fanno e come ci supportano".