Juventus, Paratici: "Il gioco di Pirlo? Non siamo a due mesi fa, ma non ci sono scorciatoie"

Fabio Paratici, direttore dell'area tecnica della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida col Torino: "Caso Suarez? Su questo argomento c’è un comunicato del club che chiarisce bene la posizione mia e della società, sono molto tranquillo in questo senso".

Può darci una spiegazione? Avete commesso qualche leggerezza?

"Sono amico della De Micheli, ci conosciamo da tanto tempo. Abbiamo chiarito tutto".

Vi comportereste allo stesso modo?

"Assolutamente sì".

Scomodare un ministro è stato inopportuno?

"Non credo sia inopportuno chiedere un'informazione a una persona che si conosce da tempo. Fare domande non porta a nessun reato".

A che punto siamo del percorso?

"Non siamo a due mesi fa, ovviamente, ma siamo un po’ più avanti. Abbiamo molti margini, non abbiamo avuto un precampionato per poter sviluppare certe idee. Siamo in un percorso, vediamo miglioramenti ogni partita: siamo migliorati molto, tecnicamente giochiamo meglio. Non si possono prendere scorciatoie".