Juventus, Paratici incontra il Man United: interesse per Douglas Costa e Bernardeschi

Tra i vari incontri che ieri Paratici aveva organizzato a Londra, il ds bianconero aveva in programma anche un summit col Manchester United. I Red Devils hanno espresso il proprio interesse per due giocatori juventini, ovvero Douglas Costa e Bernardeschi. Entrambi potrebbero lasciare la Continassa nel corso del prossimo mercato, con Mino Raiola che potrebbe essere decisivo per far decollare l'eventuale trattativa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.