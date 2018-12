© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport che andrà in onda nella giornata di domani. Questa un'anticipazione: "Quando ci siamo visti con Mendes parlando di Cancelo mi ha detto: 'Tu non ci credi ma Cristiano vuole venire alla Juve'. Io gli ho detto: "'Si ci credo, ma mi sembra difficile trovare di far quadrare tutto'.