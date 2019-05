Juventus, Paratici lavora sottotraccia: il nuovo ciclo in fase embrionale

Fonte: inviato a Torino

Oggi dovrebbe essere il giorno di Antonio Conte all’Inter. E per i tifosi della Juventus sarà comunque un tradimento. Il calcio è un intreccio di storie, si sa, ma dall’ex capitano e allenatore bianconero – per tantissimi anni una bandiera del club juventino – non ci si sarebbe mai attesa una scelta del genere. Molti, fino a qualche giorno fa, avrebbero sperato in un ritorno all’ombra della Mole, nel post Allegri. Fin troppo sgretolato, evidentemente, il rapporto con Andrea Agnelli dopo l’uscita di scena improvvisa nell’estate del 2014: difficile da risanare.

Per la scelta della Juve sul nuovo allenatore servirà ancora qualche giorno. Non c’è fretta di accelerare i tempi, hanno fatto intendere i vertici societari. Anche perché, con ben due finali europee ancora da giocare, gli scenari sulle panchine possono ancora cambiare molto. Da Sarri (adesso favorito) a Pochettino, all’ultimo nome di Klopp, i profili accostati alla panchina bianconera continuano ad essere tanti, forse pure troppi, per non mettere in confusione. Ad avere le idee chiare sul nuovo ciclo è certamente la società, ieri sera in buona parte in campo all’Allianz Stadium in occasione della Partita del Cuore. Non c’era solo Fabio Paratici, che avrebbe certamente ben figurato in mezzo al campo, anche perché da giocatore era piuttosto duttile tra centrocampo, difesa e corsia laterale. Per lui, però, sono ore intense: a prendere forma sottotraccia, infatti, è il mercato dei giocatori, al fine di completare un puzzle che presto sarà molto più chiaro. La nuova Juve è ancora in fase embrionale, e le sorprese sono dietro l’angolo.