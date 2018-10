Juventus, Paratici: "Marotta mi ha insegnato tutto. Lo ringrazierò sempre"

Fabio Paratici, direttore generale della Juventus, ai microfoni di Sky

Sull'escalation della Juventus

"Per arrivare a questo punto abbiamo dovuto lavorare tanto. Siamo proiettati nel futuro per avere questi risultati, se non migliori".

Si sente il miglior manager d'Italia?

"No, non ci ho mai pensato e credo sia difficile fare delle classifiche perché ognuno ricopre il ruolo nella sua maniera e i club sono diversi".

Su Marotta

"Per me Marotta è stato un padre putativo, un maestro. Mi ha insegnato tutto e lo ringrazierò sempre. Lui ha vinto il premio manager europeo dell'anno e anche in questo caso è più avanti di me".

Su Cristiano Ronaldo

"Noi siamo molto sereni e lo abbiamo dimostrato a Udine e soprattutto lo ha dimostrato lui. È una persona ineccepibile dentro e fuori dal campo, molto impegnato nel sociale. Lo vedo tranquillo".