Juventus, Paratici netto su Dybala: "Agnelli è stato chiaro, siamo abituati alle speculazioni"

Fabio Paratici, uomo mercato della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti da Parma-Juventus: "Le nostre prestazioni sono in grande crescita, ogni partita miglioriamo. Abbiamo fatto un'ottima partita con l'Atalanta, c'è rammarico perché abbiamo avuto tante occasioni ma i punti li guardiamo alla fine. Noi non giochiamo solo per i due attaccanti, mandiamo tanti giocatori in zona gol: la lucidità deve essere di tutti. La rosa è molto competitiva, quindi siamo tranquilli e andiamo avanti cercando di migliorare domenica dopo domenica. Dybala? Non ha niente di grave, è un affaticamento, però sta bene. Ha dovuto recuperare dall'infortunio con il Lione, ma adesso ce lo godremo. Il presidente è stato chiarissimo, siamo abituati alle voci di mercato e alle speculazioni".