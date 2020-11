Juventus, Paratici non molla Alaba ma l'ingaggio spinge il difensore verso Premier o Liga

David Alaba lascerà il Bayern Monaco nel corso della prossima estate dopo aver detto no a tutte le proposte di rinnovo presentate dal club bavarese. Un giocatore di 28 anni col suo curriculum, a conti fatti senza un accordo in scadenza varrebbe 60-70 milioni di euro, ed è per questo che i migliori club d'Europa stanno lavorando sotto traccia per provare ad acquistarlo a parametro zero. Il suo agente Pini Zahavi ha contatti fitti con Manchester City e Real Madrid, ma c'è anche la Juventus iscritta alla corsa per il difensore. Il giocatore gradirebbe la destinazione bianconera ma il problema è l'ingaggio che vorrebbe percepire: 15 milioni di euro a stagione con i bonus. Troppo per la nuova politica degli ingaggi varata da Agnelli. Paratici resta comunque vigile e nel caso dovesse aprirsi uno spiraglio sarà pronto ad intervenire. A riportarlo è Tuttosport.