Juventus, Paratici: "Non vedo l'ora di riniziare, ma dobbiamo capire che i giocatori corrono rischi"

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, si è raccontato in una lunga intervista a Sky Sport parlando anche della possibile ripresa del campionato: "Non vedo l'ora di ricominciare, ma dobbiamo rispettare le regole. I calciatori vanno in campo e rischiano di più, dobbiamo capirlo. Così come dobbiamo capire le istituzioni. Sono decisioni difficili da prendere".