Juventus, Paratici punta Ansu Fati come alternativa ad Arthur ma il Barça fa muro

Juventus e Barcellona non demordono e sperano ancora che Arthur, dopo il no degli scorsi giorni, possa cambiare idea permettendo ai due club di chiudere l'affare che coinvolge anche Pjanic e De Sciglio. La voglia dei catalani di acquistare il bosniaco però è talmente importante, che si sta vagliando anche un piano alternativo che preveda altre contropartite. Il sogno di Paratici è quello di ottenere il cartellino della stellina Ansu Fati, ma è destinato a rimanere tale perché il Barça non ha nessuna intenzione di cederlo. La controproposta rigaurda sempre i soliti nomi: Rakitic, Vidal e Dembelé, che però non scaldano i bianconeri. Per questo resta in piedi la strada per il brasiliano, con Bartomeu che continuerà a fare pressione con la speranza di sbloccare un affare che farebbe felici tutti. Tranne Arthur, evidentemente. A riportarlo è Tuttosport.