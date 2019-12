Juventus, Paratici riflette su Haaland: vuole 8 mln di ingaggio

Come si legge sulle pagine di Tuttosport la Juventus riflette sulla possibilità di tesserare il giovane talento norvegese Erling Haaland. I 30 milioni della clausola suonano come un'affare epocale per un giocatore di soli 19 anni capace di segnare 16 gol in 14 partite di campionato austriaco, quattro in due partite di Coppa d’Austria e soprattutto otto in sei giornate di Champions League. L'ostacolo maggiore però è rappresentato dall'ingaggio, visto che Haaland ha chiesto 8 milioni di euro netti a stagione per firmare con il suo prossimo club. Nella squadra attuale Haaland si inserirebbbe come quarta punta, alle spalle di Ronaldo, Dybala e Higuain, e un ingaggio così alto andrebbe valutato con ancora maggiore attenzione, anche relativamente agli equilibri dello spogliatoio. A turbare i quali potrebbe aggiungersi, in caso di arrivo immediato del norvegese, la necessità di escludere un giocatore in più dalla lista per la seconda fase di Champions.