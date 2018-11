Juventus, Paratici: "Ronaldo il giocatore più importante della storia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici ha rilasciato una breve intervista a Sky Sport prima del calcio d'inizio di Juventus-SPAL: "Solo un folle può dubitare delle qualità di Cristiano Ronaldo, credo sia il giocatore più forte al mondo e il più importante nella storia del calcio. Lo vedo serenissimo, come è sempre stato nei mesi qui alla Juve. Che possa non vincere il Pallone d'Oro mi sembra una cosa strana, ha segnato quindici gol in un'edizione di Champions, tra cui alcuni molto importanti e di pregevole fattura, noi ne sappiamo qualcosa. Marotta? È una persona a cui sono legato professionalmente e personalmente, gli faccio l'in bocca al lupo, dimostrerà sicuramente il suo valore".