Juventus, Paratici: "Se giochiamo come sappiamo i punti arriveranno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici, coordinatore dell'area tecnica della Juventus, ai microfoni di Sky: "Juve-Inter è sempre una partita bella da vivere, speriamo che la gente si diverta e se giochiamo come sappiamo i punti arriveranno".

su Dybala: "Con me non parla di posizioni in campo, a quello ci pensa il mister. Paulo è un calciatore straordinario, sa adeguarsi alle situazioni delle partite e migliora di gara in gara".