Juventus, Paratici si prepara all'assalto per Zaniolo

Come si legge sulle pagine del Corriere di Torino la Juventus, nonostante le dichiarazioni provenienti dall'ambiente Roma, non ha nessuna intenzione di mollare Nicolò Zaniolo. Paratici, che lo ha osservato anche dal vivo, ha capito che Zaniolo è speciale ed è pronto a provarci. Non sarà facile portarlo a Torino: la Roma spinge per un rinnovo che possa blindarlo e allo stesso tempo alzare ulteriormente la valutazione. La Juventus osserva, pur sapendo che 50 milioni potrebbero non bastare.