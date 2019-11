© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici, ds della Juventus, ha così parlato a DAZN prima del derby in casa del Torino: "Siamo abituati alla pressione, sono dieci anni che ci giochiamo. Ognuno fa il suo campionato, non pensiamo neanche alla Russia ma solo a fare bene stasera e portare a casa il miglior risultato possibile. Pjanic gioca e credo che se l'ha schierato, vuol dire che il mister l'ha visto bene. Gli auguri ce li facciamo un po' da soli, ai tifosi della Juve che sono in giro per il mondo. Cerchiamo di fare la migliore prestazione possibile e poi semmai arriveranno i tre punti".