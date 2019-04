Juventus, Paratici: "Speriamo che Ronaldo sia ancora decisivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Ajax: "Cristiano è sempre decisivo, lo dimostra da quindici anni a questa parte. Se gioca sta bene, speriamo sia decisivo anche questa volta. Rugani e De Ligt? Chi gioca nella Juventus ha sempre delle responsabilità particolari, giochi sempre per vincere. Non avrà nessun occhio di riguardo perché ne ha già giocate tante. Abbiamo tanta fiducia in lui. Stasera De Ligt gioca nell'Ajax, in futuro non lo so. Dovete chiedere all'attuale club".