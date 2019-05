Juventus, Paratici studia la concorrenza: Marotta è il nuovo nemico

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una stima reciproca che non si è mai infranta. Una complicità che per forza maggiore non ha più motivo di esistere. E così Fabio Paratici e Beppe Marotta potrebbero essere presto, in sede di calciomercato, acerrimi nemici. Il trasferimento dell’ex ad bianconero all’Inter ha spalancato le porte al nuovo che avanza, che ha già dimostrato tutto il suo valore portando alla Juve un certo Cristiano Ronaldo. Solo l’ultimo colpo a effetto di Paratici, che però adesso si ritrova un concorrente che conosce fin troppo bene, in tanti – troppi – tavoli di trattativa. Al netto delle esigenze ancora ben diverse per la nuova stagione da programmare, infatti, Marotta sembra voler tampinare il suo ex allievo per bruciarlo al fotofinish in qualche operazione importante. Rinnovando, di fatto, la sfida di sempre tra Inter e Juve, che fino a ieri si è discussa al tavolo del Collegio di Garanzia del CONI per via del ricorso dei bianconeri per l’assegnazione dello Scudetto 2005/06 ai nerazzurri.

Juve e Inter potrebbero ritrovarsi a farsi la guerra su diversi giovani di prospettiva. Tonali, per esempio, era un’idea che Marotta aveva accarezzato già in bianconero. Un po’ come Chiesa, oggetto del desiderio di Spalletti. Un tentativo sfacciato, l’Inter, potrebbe farlo anche per Rabiot: il centrocampista francese pare convinto a lasciare il PSG, la Juve è nettamente avanti e dovrebbe portarlo a casa a parametro zero al pari di Ramsey. Quei colpi a zero, appunto, tanto cari a Marotta. Ma l’azione di disturbo, a un certo punto, si potrebbe anche trasformare in dialogo per alcuni affari – al momento – di difficile realizzazione. Sullo scambio Dybala-Icardi, per esempio, non ci sono riscontri. Anche se la Joya vorrebbe una maggiore considerazione da attaccante (che Allegri difficilmente vorrà dargli) e l’ex ormai ex capitano nerazzurro avrebbe le caratteristiche ideali per spalleggiare Cristiano Ronaldo in attacco. Per adesso, il tutto viene classificato come bufala da fantacalcio. Ma il mercato, si sa, riserva spesso tante sorprese. E ripropone amicizie che, per opportunità, a un certo punto si sfaldano e sembrano a un punto di non ritorno.