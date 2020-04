Juventus, Paratici studia un'estate di scambi milionari con i top club europei

A causa del forte passivo del bilancio della Juventus, secondo La Gazzetta dello Sport è "impensabile" che i bianconeri possano aggiungere un calciatore all'attuale rosa. Paratici sarà costretto ad effettuare diversi scambi e almeno per un paio di calciatori è probabile che si tratterà di scambi tra campioni milionari. Questo significherà mettersi al tavolo con i grandi club europei, come Barcellona, PSG e Manchester City. Difficile sapere chi potrebbe partire, anche se Miralem Pjanic è tra gli osservati speciali in tal senso. La Juve dovrà però pensare anche ad alleggerire il monte stipendi, ovviamente cercando in tutti i modi di non compromettere il valore della rosa.