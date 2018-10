Juventus, Paratici sul nuovo incarico: "Lavorerò per svolgerlo al meglio"

Ore 14.47 - Tutti i club di Serie B presenti all'assemblea. Manca solo il Lecce, ma la società salentina sta raggiungendo Milano. Ore 14.30 - E' iniziata in questi istanti l'assemblea straordinaria di Serie B convocata nella giornata di ieri dopo la sentenza del TAR che ha rimesso...

Fabio Paratici a capo di tutto il comparto sportivo della Juventus dopo il divorzio da Giuseppe Marotta. Questa la decisione del presidente della Juventus Andrea Agnelli, a cui lo stesso Paratici oggi nel corso dell'Assemblea degli Azionisti ha risposto così: "Sono nove anni che sono alla Juventus, non sono nuovo. Ho un incarico allargato e spero di svolgerlo nel migliore dei modi".

