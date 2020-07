Juventus, Paratici: "Tra dieci anni si capirà che stiamo facendo qualcosa di straordinario"

Fabio Paratici, uomo mercato della Juventus, si è presentato ai microfoni di Sky Sport e ha commentato il rendimento dei centrocampisti bianconeri: "La squadra ha cambiato diversi sistemi di gioco, abbiamo giocato con il 4-3-1-2 e logicamente le mezzali erano poco propense ad inserirsi perché c’erano pochi spazi. Così perdi gli inserimenti, mentre con un altro sistema di gioco nell’ultimo periodo sono andate al gol o comunque vicino".

Su Douglas Costa.

"E’ un giocatore straordinario, a livello mondiale è tra i più forti e decisivi. A sprazzi ha continuità, ha avuto diversi problemi fisici ma il mister l’ha gestito bene: il lockdown è stato difficile e diverso, ce ne siamo accorti già dalla coppa Italia che il calcio non è come quello di prima. Inserirlo a gara in corso o farlo partire per portarlo in condizione ci dà l’opportunità di averlo sempre in maniera decisiva".

E’ migliorabile questa Juve?

"Siamo concentrati su questa partita e su quella di domenica, cerchiamo di arrivare al primo obiettivo che è il campionato. Poi penseremo con il mister dove migliorare: cerchiamo di farlo ogni anno, lo faremo anche ora".

Può arrivare un altro scudetto.

"Sono risultati straordinari, la gente che fa sport sa quanta fatica si fa a vincere e rivincere e vincere ancora. Forse lo capiremo pienamente solo tra 10 o 20 anni, quando riguarderemo l’albo d’oro".

Le critiche verso Sarri e la società sono eccessive?

"Siamo abituati: siamo la Juve, abbiamo questa responsabilità e questa pressione che sono piacevoli da avere. Quando facciamo i consuntivi delle stagioni, tutti i club hanno raggiunto i propri obiettivi ma non hanno vinto lo scudetto. E se nessuno vuole vincere, cerchiamo di prendercelo noi"