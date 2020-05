Juventus, parla Chiellini: "3 mesi senza pubblico sono duri. Ma adattiamoci, è il nostro lavoro"

Lunga ed interessante intervista del capitano della Juventus Giorgio Chiellini a la Repubblica. Il pensiero del numero 3 juventino parte inevitabilmente dai giorni di isolamento: “Devo confessarlo: a casa con le mie tre donne, mia moglie e le due bambine, sono stato benissimo. Il campionato riprenderà? Non ne ho idea. Avevamo comunque bisogno di ripartire, non è semplice e l’ho notato in compagni più giovani di me. Se penso a 3 mesi senza tifosi mi passa la voglia. Ci vorrà una forza mentale sovrumana. E’ il nostro lavoro e dobbiamo adattarci, come anche a tutto il resto”.