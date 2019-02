Juventus-Parma, le formazioni ufficiali: poche sorprese. Spinazzola dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non ci sono grandi sorprese nelle formazioni di Juventus e Parma, in campo tra circa un'ora all'Allianz Stadium di Torino, oggi imbiancato dalla neve per qualche ora ma senza conseguenze per la sfida che vi andremo a raccontare. Tra i bianconeri padroni di casa prima da titolare per Spinazzola, mentre a centrocampo Matuidi viene preferito a Bernardeschi, con Douglas Costa a completare il tridente con Ronaldo e Mandzukic, quest'ultimo al rientro dopo oltre un mese di stop per infortunio. In porta, come annunciato da Allegri in conferenza stampa del resto, c'è Perin e non Szczesny.

D'Aversa conferma persino l'undici che una settimana fa ha perso in rimonta contro la SPAL, una circostanza rarissima per i ducali, spesso e volentieri costretti a cambiare la formazione per infortunio in queste prime ventuno gare di campionato. Attenzione al tridente, con Gervinho, in gol all'andata, che proverà a sfruttare la velocità e l'intesa con Inglese e con l'altra freccia offensiva, Biabiany. A centrocampo seconda da titolare per Kucka, non in perfette condizioni una settimana fa, al pari di Scozzarella. In tema di nuovi acquisti, prima panchina per Machin, arrivato dal Pescara proprio nelle ultime ore del mercato.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Caceres, Rugani, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Ronaldo.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Emre Can, Bentancur, Dybala, Kean, Bernardeschi.

Allenatore: Allegri.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.

A disposizione: Bagheria, Frattali, Dimarco, Gazzola, Gobbi, Dezi, Machin, Stulac, Ceravolo, Davordzie, Siligardi, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.