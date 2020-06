Juventus, passi avanti per Arthur ma De Sciglio non andrà al Barcellona

vedi letture

Ieri si è aperto uno spiraglio importante per arrivare allo scambio tra Arthur e Pjanic, con Barcellona e Juventus più vicini a trovare la quadra per chiudere l'affare. Secondo La Gazzetta dello Sport però, De Sciglio non farà parte dell'intesa e dunque a meno di sorprese non sarà parte dell'operazione e resterà in bianconero.