Juventus, passi avanti per Kean: filtra ottimismo per il ritorno dell'attaccante

vedi letture

La Juventus è a caccia di due attaccanti. Con il ruolo di prima punta che sembra essere assegnato, Dzeko è ormai ad un passo, il club bianconero dovrebbe aver trovato anche il ruolo di secondo centravanti. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Moise Kean potrebbe essere l’indiziato numero uno per quello che si prospetta un ritorno in bianconero. L'Everton, proprietario del cartellino, non sarebbe del tutto propenso ad una partenza del giocatore in prestito ma in queste ore filtrerebbe ottimismo sulla riuscita dell'operazione.