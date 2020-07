Juventus, patto d'addio con Higuain: finale di stagione e poi divorzio. Due possibilità in MLS

vedi letture

Patto d'addio tra Gonzalo Higuain e la Juventus. L'entourage del Pipita, come riporta questa mattina Tuttosport, avrebbe raggiunto un accordo non scritto con la società bianconera: massima concentrazione sulla vittoria dello Scudetto e sulla Champions in questo finale di stagione, poi nuovi aggiornamenti tra le parti in vista di un probabile divorzio.

Se Higuain vorrebbe onorare il suo contratto fino al 30 giugno 2021, il suo ingaggio da 7,5 milioni netti più bonus pesa infatti non poco sulle casse del club, tant'è che Paratici avrebbe già trovato un'intesa col suo possibile sostituto: Arkadiusz Milik, in uscita dal Napoli.

L'argentino ha ancora mercato e, se il sogno River sembra rimandato a fine carriera (i Millonarios oggi non possono permetterselo), le due piste più calde portano al momento ai Los Angeles Galaxy di mister Guillermo Barros Schelotto e al DC United di suo fratello Federico Higuain.