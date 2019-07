© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inizia la tournée del Manchester United, la squadra è arrivata a Perth per cominciare la preparazione in terra australiana in vista dell'International Champions Cup (prima amichevole sabato 20 luglio contro l'Inter). Con i red devils anche Paul Pogba, convocato regolarmente da Solskjaer. Nelle prossime ore ci potrebbe essere l'offensiva da parte della Juventus, con il Real Madrid pronto ad inserirsi in corsa per il centrocampista francese. Ormai il calciatore sembra essere sempre più lontano dallo United.