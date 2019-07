Juventus: "Paulo, sei sul mercato". Dybala sorpreso dalla nuova strategia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus negli ultimi giorni ha cambiato strategia intorno per Paulo Dybala, comunicandogli a distanza di averlo messo tra i giocatori per cui verranno ascoltate eventuali proposte. Per questo pare vicino il decollo della trattativa col Manchester United e lo scambio con Lukaku. Il giocatore è ancora in vacanza e ha accolto la notizia con sorpresa e delusione. Era convinto di potersi giocare le carte con il nuovo tecnico e invece si ritrova con le valigie in mano. L'argentino tornerà dalle ferie giovedì, con qualche giorno d'anticipo, e proprio quel giorno parlerà con la società per il confronto decisivo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.