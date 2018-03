Juventus, Pellegrini o Cristante: obiettivo centrocampista prioritario

© foto di www.imagephotoagency.it

Obiettivo centrocampista più che mai prioritario per la Juventus, che sfoglia la margherita cercando un rinforzo di spessore per la stagione che verrà: gli obiettivi sono due in particolare. Il romanista Lorenzo Pellegrini e l'orobico Bryan Cristante, quest'ultimo sponsorizzato anche da Allegri. Pellegrini è invece preferito dal club avendo già esperienza di una grande piazza. C'è un terzo nome, oggetto di sondaggi nelle scorse settimane, ed è Nicolò Barella del Cagliari, che il club ha però blindato fino al 2022. Di simile i tre giocatori hanno la valutazione, nell'intorno dei 30 milioni di euro, come riferisce Tuttosport.