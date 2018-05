Juventus, pepita dalla Masia: Pablo Moreno destinato alla Primavera

© foto di Federico Gaetano

In attesa dei grandi colpi, la Juventus segue anche il mercato dei più giovani: i bianconeri sono, ad esempio, interessati a sottrarre al Barcellona una pepita della Masia, l’attaccante Pablo Moreno, classe 2002. La trattativa prosegue e non è ancora conclusa, ma il 16enne starebbe per avvisare il Barcellona che non rinnoverà il contratto: a quel punto potrà trasferirsi alla Juve che verserà la clausola di 3 milioni. Moreno, oltre 200 gol nelle giovanili, piaceva a tante inglesi, ma dovrebbe essere aggregato alla Primavera. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.